Заключенный повесился в колонии в Ровенской области

44-летний заключенный, житель Донецкой области, 4 февраля повесился в одиночной камере Городищенской исправительной колонии N96 (Ривненская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Ривненской области.

Ведется расследование.

Отрыто уголовное производство по ч.1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В октябре 2015 года он был осужден Добропольским горрайонным судом Донецкой области к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество и грабеж.

В колонию попал в августе 2016 года из Артемовского изолятора.

Срок заключения истекал 20 января 2026 года.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2018 года подозреваемый в контрабанде наркотиков повесился в здании районного отдела полиции в Волновахе Донецкой области.