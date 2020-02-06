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06 лютого 2020, четвер, 19:25 4
Події 2020-02-06T19:27:59+02:00
Українські Новини
Ув'язнений повісився у колонії в Рівненській області

Ув'язнений повісився у колонії в Рівненській області

Василь Трухан
ув'язнені, самогубство ув'язненого
Фото: Українські Новини
Фото: Українські Новини

44-річний хлопець, житель Донецької області, 4 лютого повісився в одиночній камері Городищенської виправної колонії N96 (Рівненська область). Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Рівненської області.

Ведеться розслідування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

В жовтні 2015 року він був засуджений Добропільським міськрайонним судом Донецької області до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство і грабіж.

В колонію потрапив в серпні 2016 року з Артемівського ізолятора.

Термін ув'язнення закінчувався 20 січня 2026 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2018 року підозрюваний у контрабанді наркотиків повісився в будівлі районного відділу поліції у Волновасі Донецької області.

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