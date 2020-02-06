Ув'язнений повісився у колонії в Рівненській області

44-річний хлопець, житель Донецької області, 4 лютого повісився в одиночній камері Городищенської виправної колонії N96 (Рівненська область). Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Рівненської області. Ведеться розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. В жовтні 2015 року він був засуджений Добропільським міськрайонним судом Донецької області до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство і грабіж. В колонію потрапив в серпні 2016 року з Артемівського ізолятора. Термін ув'язнення закінчувався 20 січня 2026 року. Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2018 року підозрюваний у контрабанді наркотиків повісився в будівлі районного відділу поліції у Волновасі Донецької області.