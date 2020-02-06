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06 февраля 2020, четверг, 19:20 26
Общество 2020-02-06T19:22:48+02:00
Українські Новини
Во Львове повысился тариф на воду

Во Львове повысился тариф на воду

Василь Трухан
тариф на воду
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 5 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для потребителей коммунального предприятия "Львовводоканал" Львовского городского совета на 4,81 гривны до 20,85 гривны/куб. м. Об этом говорится в решении комиссии.

В предыдущий раз тариф повышался в сентябре 2019 года - с 14,6 гривны/куб. м до 16,04 гривны/куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение для "Инфоксводоканала" на 22,4% до 14,5 гривны/куб. м в Одессе.

НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение для "Днепрводоканала" на 16,2% до 12,8 гривны/куб. м.

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