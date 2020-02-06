подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 18:00 54
Верховная Рада и партии 2020-02-06T18:08:21+02:00
Українські Новини
Бойко настаивает на референдуме по продаже земли

Бойко настаивает на референдуме по продаже земли

Павел Твердохлиб
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Всеукраинский референдум, Продажа земли
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя рассмотрение законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", заявил, что настаивает на проведении всеукраинского референдуме по вопросу продажи земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик отметил, что оппозиционеры будут настаивать на рассмотрении всех своих поправок к данному законопроекту – их более 3 тысяч.

"Мы внесли поправки, которые нам подсказали фермеры. Они предполагают переходной период, при котором землю могут покупать только физические лица; ограничение по продаже в одни руки – не более 500 га; через 3 года, после переходного периода, для юридического лица – не более 5 тыс. га", - сказал парламентарий.

"Но все это только после проведения референдума. Без референдума никакой законопроект о рынке земли не должен появляться в парламенте. Мы на этом стояли и будем стоять", - акцентировал Бойко.

Политик отметил, что борьба против законопроекта о рынке земли была начата 3 месяца назад.

"Изначально предполагалось, что 200 тыс. га земли можно было продать любому юридическому лицу, зарегистрированному в Украине. Т.е. международная корпорация регистрирует юридическое лицо в Украине и покупает 200 тыс. га земли. Так было задумано. Началась борьба. И во многом благодаря позиции нашей фракции протаскивание «под одеялом» законопроекта было заблокировано", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Они хотели провести продажу землю через банки международным финансовым спекулянтам и «себе любимым». Это было требованием МВФ. Если законопроект каким-то образом все же протащат, то мы будем обращаться в Конституционный Суд. В том числе, если будет нарушен Регламент. Финансовые спекулянты побоятся скупать землю, если будут такие скандалы и судебные иски", - сказал Бойко.

"Рынок земли можно открывать по-разному. Во-первых, нужно показать людям, что это происходит честно, справедливо, что никто, в том числе фермеры, не пострадает. Потом нужно вынести это на референдум и только тогда принимать какие-то решения. А протащить кое-как слепленный законопроект под покровом ночи – не получится. Люди против этого. И мы будем бороться, чтобы этого не случилось. Мы на правильном пути – за нами правда", - резюмировал оппозиционный политик.

Фракция ОПЗЖ голосовала против законопроекта о рынке земли в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельхозназначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и ее граждан, противоречит законам и Конституции нашего государства.

Депутаты-оппозиционеры внесли более 3 тыс. правок и отстаивали каждую из них на заседании профильного парламентского комитета. Принципиальная позиция оппозиционеров – сначала общенациональный референдум, а потом закон об открытии рынка земли.

Больше новостей о: Юрий Бойко ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За жизнь Всеукраинский референдум Продажа земли

Бойко угрожает заблокировать трибуну, если "Слуги ...
Если бы не было фракции ОПЗЖ, то закон о земле про...
Долг каждого украинца превысил отметку $2 тыс., – ...
Оппозиция не допустит принятия закона о рынке земл...
Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
Зеленский назначил львовским губернатором бизнесмена Козицкого
Новости
Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не были голые и ничего ужасного он не сделал 18:35
Гривна на межбанке уверенно растет 18:35
Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни 18:31
Пристайко прокомментировал слухи о его отставке и пошутил о возможной замене 18:17
В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО 18:09
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
больше новостей
В Украине запустили электронные техпаспорта и права
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok