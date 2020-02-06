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  • Лучших консультантов в реформировании "Укрзализныци", чем привлеченный правительством Гончарука Deutsche Bahn, не найти, – Семенюк
06 февраля 2020, четверг, 15:58 502
Транспорт 2020-02-06T17:00:02+02:00
Українські Новини
Лучших консультантов в реформировании "Укрзализныци", чем привлеченный правительством Гончарука Deutsche Bahn,

Лучших консультантов в реформировании "Укрзализныци", чем привлеченный правительством Гончарука Deutsche Bahn, не найти, – Семенюк

Павел Твердохлиб
Тарас Семенюк, Алексей Гончарук, Кабинет Министров Украины, Укрзализныця, Deutsche Bahn
АО
АО "Укрзализныця". Фото: Facebook/Укрзалізниця

Политический эксперт Тарас Семенюк считает, что Кабмин Гончарука принял правильное решение, привлекая к интеграции "Укрзализныци" в европейскую инфраструктуру немецкого оператора Deutsche Bahn.

Об этом после подписания меморандума между Украиной и Deutsche Bahn Семенюк заявил в эфире "24 канала".

"Если речь идет об интеграции "Укрзализныци" в европейскую систему, то лучших консультантов, чем Deutsche Bahn, не найти", - сказал политолог.

Он также отметил, что процесс интеграции украинской инфраструктуры в европейскую систему требует значительных усилий, но это является необходимым шагом для отечественной промышленности.

"Очевидно, что евроинтеграционные процессы требуют больших масштабов. Не только в законодательстве, не только в квотах на экспорт, но также (необходимо) интегрировать нашу инфраструктуру. Инфраструктура является локомотивом для всей промышленности", - отметил эксперт.

По его мнению, если в Украине заработает качественная инфраструктура, которая будет отвечать европейским стандартам, это обеспечит надежную торговую связь с Европейским Союзом.

"Если мы хотим войти в Европейский Союз, мы вообще должни менять ширину наших железнодорожных путей. Это важнейшая задача. Я думаю, что Deutsche Bahn будут хорошими консультантами", - подытожил Тарас Семенюк.

Напомним, что о договоренности о сотрудничестве с Deutsche Bahn премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 2 недели назад во время визита на экономический форум в Давосе (Швейцария).

Уже вчера меморандум о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn был подписан. Согласно этому документу, Deutsche Bahn будет предоставлять "Укрзализныце" поддержку в управлении в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания. При этом "Укрзализныця" остается в собственности государства.

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