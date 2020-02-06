Киевляне под КГГА требуют от Кличко уволить коррупционеров Осипова и Густелева, - СМИ

Сегодня, 6 февраля, киевляне вышли на митинг под здание Киевской городской государственной администрации с требованием к мэру Виталию Кличко уволить уличенных в коррупции Валентина Осипова и Александра Густелева, сообщает сайт телеканала NewsOne.

Днем ранее стало известно о том, что Кличко подписал распоряжение о назначении экс-замглавы коммунальной корпорации "Киевавтодор" Осипова директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. СМИ также писали о планах мэра назначить своим заместителем главу "Киевавтодора" Густелева.

Протестующие держат плакаты "Осипов и Густелев - воры", "Осипов Густелев Кличко = коррупция!", "Кличко "крышует" Осипова и Густелева", "Осипова и Густелева - на нары!" и "Кличко потерял стыд!"

Когда стало понятно, что Виталий Кличко проигнорировал протестующих и не выйдет к ним, активисты сами прорвались в здание, чтобы донести свои требования до столичных властей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Осипов еще в 2017 году на посту замглавы "Киевавтодора" создал преступную группу, которая под прикрытием главы Густелева разворовывала средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт дорог и мостов. Только по одному из эпизодов, "Киевавтодор" подписал договора на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы (11 млн гривен) была выведена на подставную фирму и обналичена. Пойманный за руку Осипов сам признал свою вину. Дело передано в прокуратуру и Шевченковский суд.

Также СМИ писали, что карьерный взлет Валентина Осипова связан с покровительством Александра Густелева, близко дружного с Виталием Кличко. Сообщалось об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и т. д. Помимо этого, публиковалась информация о романе Густелева с замминистра инфраструктуры Натальей Форсюк, которая также принимает участие в судьбе Осипова.