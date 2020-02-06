Бойко угрожает заблокировать трибуну, если "Слуги народа" будут протягивать закон о рынке земли без поправок

"Если монобольшинство протянет законопроект о запуске рынка земли, мы будем добиваться его отмены в Конституционном Суде." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко завил журналистам, комментируя законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который должен рассматриваться в четверг, 6 февраля, информирует портал zagittya.com.ua.

"Я надеюсь, что наши поправки к законопроекту будут рассмотрены, их примерно 3 тысячи. Все они направлены на то, чтобы защитить интересы и фермеров, и всех граждан Украины. Если наши поправки не будут рассматриваться, то мы заблокируем трибуну", - сказал оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что попытки поспешно протащить такой социально чувствительный законопроект - это путь в никуда.

"Власть взяла обязательство перед МВФ и теперь им нужно что-то делать. За три месяца борьбы против этого позорного законопроекта мы достигли определенных сдвигов, но есть очень много вещей, которые свидетельствуют о том, что людей хотят обмануть. Поэтому мы категорически против принятия данного закона", - акцентировал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров также опроверг слухи о якобы существующих договоренностях с властью в земельном вопросе.

"Мы не пойдем ни на какие договоренности касательно земли. Это для нас святое. Мы будем отстаивать права граждан Украины", - акцентировал народный депутат.

Если же законопроект о запуске рынка земли таки будет принят, оппозиционеры будут обращаться в Конституционный Суд.

"Даже если они каким-то образом протянут этот законопроект, то у нас готово обращение в Конституционный Суд. В таком случае, я уверен, мы добьемся правды, добьемся его отмены, поскольку он нарушает права граждан, закрепленные Конституцией Украины", - резюмировал Юрий Бойко.

Фракция Оппозиционной платформы - За життя голосовала против законопроекта о рынке земли в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельхозназначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и её граждан, противоречит законам и Конституции нашего государства. Депутаты-оппозиционеры внесли более 3 тысяч правок и отстаивали каждую из них на заседании профильного парламентского комитета. Принципиальная позиция оппозиционеров - сначала общенациональный референдум, а потом закон об открытии рынка земли.