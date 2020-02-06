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06 февраля 2020, четверг, 11:41 63
Политика мира 2020-02-06T11:41:52+02:00
Українські Новини
Бывший российский вице-губернатор назначен Кремлем новым "премьером" "ДНР"

Бывший российский вице-губернатор назначен Кремлем новым "премьером" "ДНР"

Елизавета Кесельман
Россия, ДНР, Главарь ДНР, Боевики ДНР, Премьер министр ДНР, Владимир Пашков
Владимир Пашков.Фото: Новости Иркутска
Владимир Пашков.Фото: Новости Иркутска

Бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков стал новым "премьер-министром" псевдо-республики ДНР. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и блогер Денис Казанцев, ссылаясь на пресс-службу главаря боевиков Дениса Пушилина.

"Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут", - написал журналист.

Скриншот: facebook.com/den.kazanskyСкриншот: facebook.com/den.kazansky

Как отмечает Казанцев, сам Пашков родом из Братска (Россия), гражданин РФ. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

"Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", - отметил Казанский.

Скриншот: facebook.com/den.kazanskyСкриншот: facebook.com/den.kazansky

Как сообщали Українські Новини, 20 января 2020 года в Донецке убили заместителя командира "полка спецназначения внутренних войск МВД" так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Кривулю, позывной Грин.

В 2018 году в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке взорвали главаря "ДНР" Александра Захарченко. 

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