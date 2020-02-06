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06 лютого 2020, четвер, 11:36 44
Суспільство 2020-02-06T14:15:03+02:00
Українські Новини
Івано-Франківська область призупинила заняття в 17 школах чрез грип та ГРВІ

Івано-Франківська область призупинила заняття в 17 школах чрез грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип
фото: pexels
фото: pexels

Івано-Франківська область констатує призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

За даними Івано-Франківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, з початку епідсезону в області на ГРВІ захворіли 79 755 осіб, у тому числі 55 996 дітей до 17 років (70,2%).

За вказаний період госпіталізовано 2 285 осіб, з них 1 769 дітей до 17 років, що становить 77,4%.

Протягом 5-го тижня 2020 року в області на грип та ГРВІ захворіли 6 266 осіб, у тому числі 4 335 дітей до 17 років, що становить 69,2%.

Інтенсивний показник склав 455,8 на 100 тис. населення проти 324,3 на 4-му тижні, зростання на 40,6%.

Вище середньообласного показника захворюваність ГРВІ реєструвалася в Івано-Франківську - 718,9 на 100 тис. населення, Калуському - 689,5, Галицькому - 456,8, Коломийському - 559,7, Городенківському - 950,1 районах на 100 тис. населення.

Госпіталізовані 267 осіб (4,3% від загальної кількості захворілих), з них 187 дітей до 17 років (70,0%).

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область призупинила заняття в 82 школах із-за грипу та ГРВІ.

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