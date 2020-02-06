Illumination показала первый трейлер мультика "Миньоны: Грювитация"

Анимационная студия Illumination опубликовала первый трейлер нового мультфильма Minions: The Rise of Gru\/"Миньоны: Грювитация". Трейлер появился на официальном YouTube-канале студии.Картина станет уже пятой в рамках франшизы "Гадкий я"\/"Миньоны", при этом будет выступать одновременно как приквел серии "Гадкий я", так как рассказывает о детстве Грю. Интересно, что сразу две картины франшизы смогли собрать больше миллиарда долларов сборов — это "Миньоны" (2015) с результатом $1,159 млрд и "Гадкий я 3" (2017) — $1,035 млрд, тогда как "Гадкий я 2" (2013) не дотянул до этой отметки совсем немного, собрав $970 млн.Премьера мультфильма Minions: The Rise of Gru\/"Миньоны: Грювитация" состоится 3 июля 2020 года.Как сообщали Українські Новини, в 2015 году "Миньоны" были признаны вторым самым кассовым мультфильмом в истории кино. Ранее Netflix представил трейлер 3D-ремейка первого мультфильма о покемонах.Оригинальное аниме "Мьюту наносит ответный удар" вышло в 1998 году. Новый трехмерный ремейк появится на Netflix 27 февраля 2020 года - в международный День покемонов.