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06 февраля 2020, четверг, 08:45 273
СМИ 2020-02-06T08:45:02+02:00
Українські Новини
НСЖУ обеспокоена фактами обысков в помещениях и в местах проживания журналистов телеканала 1+1

НСЖУ обеспокоена фактами обысков в помещениях и в местах проживания журналистов телеканала 1+1

Татьяна Зотова
СБУ, Служба безопасности Украины, Обыски, Телеканал 1+1, Журналисты, Сергей Томиленко, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины
Сотрудники СБУ провели обыски на телеканале 1+1. Фото: 24tv.ua
Сотрудники СБУ провели обыски на телеканале 1+1. Фото: 24tv.ua

"Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко по факту проведенных обысков в редакции "1+1 media" и в местах проживания журналистов телеканала 1+1.

Он отметил, что Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников. Обыски должны, прежде всего, проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у их авторов.

От имени НСЖУ ее руководитель призвал:

- Службу безопасности Украины предоставить убедительное обоснование необходимости проведения чрезвычайных мероприятий - обысков в журналистских помещениях и домах;

- Парламентские комитеты - По вопросам свободы слова и Гуманитарной и информационной политики - безотлагательно провести совместное заседание на котором заслушать представителей СБУ и "1+1media" о проведенных обысках;

- журналистов и СМИ проявлять журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства как этого инцидента, так и любого дела, которое правоохранители или спецслужбы возбуждают против журналистов или СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины будет постоянно информировать международных партнеров о развитии чрезвычайной ситуации - обыски спецслужбой редакционных помещений группы "1+1" и журналистских помещениях", - резюмировал свое сообщение Томиленко.

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