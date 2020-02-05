Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 11 февраля

Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 5 до 11 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.

Всего в Ровно приостановлены занятия в 39 учебных учреждениях.

Карантин объявлен после того как на уроках отсутствовали 21,3% школьников.

В Ривненской области закрыли на карантин 266 школ.

10 февраля Ровно рассмотрит вопрос о продлении, либо завершении карантина

Как сообщали Українські Новини, Николаев закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 6 февраля.