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05 февраля 2020, среда, 21:43 33
Общество 2020-02-05T22:05:58+02:00
Українські Новини
Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 11 февраля

Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 11 февраля

Василь Трухан
Грипп
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 5 до 11 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета.

Всего в Ровно приостановлены занятия в 39 учебных учреждениях.

Карантин объявлен после того как на уроках отсутствовали 21,3% школьников.

В Ривненской области закрыли на карантин 266 школ.

10 февраля Ровно рассмотрит вопрос о продлении, либо завершении карантина

Как сообщали Українські Новини, Николаев закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 6 февраля.

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