Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 11 февраля

Ровно закрыло все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 5 до 11 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенского городского совета. Всего в Ровно приостановлены занятия в 39 учебных учреждениях. Карантин объявлен после того как на уроках отсутствовали 21,3% школьников. В Ривненской области закрыли на карантин 266 школ. 10 февраля Ровно рассмотрит вопрос о продлении, либо завершении карантина Как сообщали Українські Новини, Николаев закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 6 февраля.