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05 февраля 2020, среда, 19:59 20
Общество 2020-02-05T22:01:03+02:00
Українські Новини
Тернопольская область приостановила занятия в 96 школах из-за гриппа и ОРВИ

Тернопольская область приостановила занятия в 96 школах из-за гриппа и ОРВИ

Василь Трухан
Грипп
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Тернопольская область констатирует приостановление обучения в 96 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Тернопольской областной государственной администрации.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения c начала эпидсезона 2019-2020 годов в области переболели 56 694 человек - 5,4% от всего населения.

Общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за пятую неделю года составила 711,5 случаев на 100 000 населения, что на 35,5% выше среднего многолетнего уровня заболеваемости.

В 10 административных территориях области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше среднего многолетнего уровня заболеваемости.

В 5 административных территориях (Бережанский, Борщевский, Зборовский, Лановецкий, Монастырский районы) показатель выше высокого многолетнего уровня заболеваемости.

За последнюю неделю количество заболевших возросло по сравнению с предыдущей неделей текущего года на 12,8% (7 418 случаев против 6 575).

Процент детей до 18 лет среди больных составил 62,7%, школьников - 61% от всех заболевших детей.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости среди детей вырос на 16,9%, среди детей школьного возраста - на 22,5%.

Госпитализированы за неделю 354 человека, из них 223 ребенка (63%).

Количество госпитализированных возросло на 5,4%, количество госпитализированных детей - на 13,2%.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ривненской области.

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