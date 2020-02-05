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05 февраля 2020, среда, 21:47 69
Шоу-бизнес 2020-02-05T22:03:52+02:00
Українські Новини
Больше не могу, — лидер группы "Тартак" заявил о своем уходе

Больше не могу, — лидер группы "Тартак" заявил о своем уходе

Таня Войтюк
Тартак, Александр Положинский, Музыка, Шеремет, Андрей Антоненко
Александр Положинский. Фото: Facebook/Александр Положинский
Александр Положинский. Фото: Facebook/Александр Положинский

Украинский музыкант Александр Положинский заявил о расспаде группы "Тартак" в связи с его уходом.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Видео Положинский записал по дороге после суда по делу подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера"). По его словам, его решение никак не связано с этим делом.

"Я решил прекратить участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с Тартаком и с Бувье. Не знаю, что там с Оливье - там все равно ничего не происходит", - сказал Александр.

Он назвал годы с Тартаком - прекрасными, и попросил воздержаться от публичных и частных вопросов, и не беспокоить музыканта.

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу", - сказал он.

Причин такого решения музыкант не озвучил. О своих планах на будущее Положинский тоже не рассказал.

"Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит", - сказал он.

Пост с видео музыканта. Скриншот: FacebookПост с видео музыканта. Скриншот: Facebook

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