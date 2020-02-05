Дружину прем'єра країни Лесото звинувачують у вбивстві його екс-дружини

Перша леді південноафриканського королівства Лесото по імені Месая Табане звинувачується у вбивстві колишньої дружини свого чоловіка, чинного прем'єр-міністра Томаса Табане. Про це передає BBC.

Наголошується, що перша леді прийшла у поліцію для допиту у вівторок, 4 лютого. Після чого суд офіційно визнав її винною в смерті Ліполело Табане, яку застрелили в 2017 році в Масеру (столиця Лесото). Тоді між Ліполело і Томасом Табане відбувався процес розлучення.

Спочатку у вбивстві звинувачували невідомих озброєних чоловіків, однак пізніше підозра впала на діючу дружину Томаса Табане. 10 січня поліція оголосила жінку в розшук.

Її пізніше затримали на кордоні між Лесото і Південною Африкою, повідомив ЗМІ представник поліції.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році дружина колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука вбила його, після чого втекла.

Також 75-річний китаєць убив чашкою дружину, яку не задовольняв секс з використанням віагри.

Крім того, росіянин намагався ввезти в Україну труп дружини під виглядом живої пасажирки.