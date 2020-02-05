Долг каждого украинца превысил отметку $2 тыс., – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя финансовые итоги 2019 года, заявил, что непродуманная финансовая политика правительства и Национального банка Украины создает угрозу для курсовой стабильности и для выполнения бюджета.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Левочкин сообщил, что государственный долг в валютном эквиваленте вырос на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%. Соответственно, в пересчете на каждого украинца он вырос за год с 1 858 до 2 012 долларов. При этом основной причиной его прироста стало увеличение внутреннего госдолга на 27%, или на 7,56 млрд долларов (+8,8%, или +67,6 млрд гривен в нацвалюте).

"В 2019 году темпы наращивания задолженности по облигациям внутреннего госзайма выросли в 12 раз по сравнению с 2018 годом. Соответственно, выросла бюджетная нагрузка по обслуживанию и погашению ОВГЗ. Если в 2018 году на их обслуживание и погашение ушло 240,9 млрд гривен, то в 2019-м – 334,3 млрд гривен, что сопоставимо с 31,2% расходов госбюджета. И хотя в 2019 году погашение ОВГЗ с большим запасом замещалось новыми заимствованиями, постоянный спрос на эти бумаги не гарантирован, что может создавать угрозы с рефинансированием такого долга в будущем. Тем более, средневзвешенная доходность по гривневым ОВГЗ в прошлом году составила 16,93%, трансформируясь в реальную доходность на уровне 9-10% – один из самых высоких показателей в мире. Это привлекало портфельных инвесторов. Но в текущем году такой доходности уже не будет", – сказал он.

"И хуже всего то, что для покупки ОВГЗ был привлечен спекулятивный иностранный капитал, вложения которого в отечественные бумаги за год увеличились в 18 раз. Такой капитал легко заходит, но и также быстро уходит из страны в случае ухудшения экономической ситуации. Сейчас, когда в мире выросли риски замедления темпов экономического роста из-за коронавируса, мы уже наблюдаем снижение курса национальной валюты. А если мировые экономические проблемы перерастут в экономический кризис, снижение курса гривны на фоне оттока нерезидентов и валюты из банковской системы превратится в обвал со всеми социально-экономическими последствиями", – заявил народный депутат.

По его мнению, избежать подобного сценария можно только в случае смены финансовых и экономических приоритетов.

"Лишь восстановление отечественной экономики – и, прежде всего, промышленности, – сделает Украину менее уязвимой для мировых потрясений. Нам нужна программа поддержки индустриального сектора и программа импортозамещения. Без таких шагов мы обречены на повторение кризисов 2008 и 2014-15 годов", – резюмировал Сергей Левочкин.