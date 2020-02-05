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05 февраля 2020, среда, 15:39 162
Верховная Рада и партии 2020-02-05T15:39:18+02:00
Українські Новини
Бойко хочет выборы на неподконтрольных территориях

Бойко хочет выборы на неподконтрольных территориях

Сергей Паламаренко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, выборы на Донбассе
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что парламент должен принять законопроекты, которые откроют путь к проведению местных выборов на неподконтрольных территориях.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик отметил, что украинская сторона взяла обязательство до следующей встречи в "нормандском формате" имплементировать законопроекты, которые откроют путь для политического урегулирования конфликта на Донбассе.

"В этом отношении наша фракция является локомотивом – мы уже подали необходимые законопроекты: законопроект об амнистии для тех, кто не убивал, законопроект об особом статусе для этих территорий, что записано в Минских соглашениях. Если эти законодательные инициативы будут приняты, то открывается прямой путь для проведения там местных выборов осенью и возвращения территорий и людей домой в Украину", – сказал Бойко.

"Мы надеемся, что у "слуг народа" возобладает здравый смысл и они пойдут по этому пути. В любом случае, мы к этому готовы", – подчеркнул парламентарий.

Политик также отметил, что проведение местных выборов на неподконтрольных территориях достаточно четко прописано в Минских соглашениях. "Они должны пройти по украинскому законодательству, с привлечением международных наблюдателей. По формуле Штайнмайера, которую подписала уже нынешняя власть, контроль над границей украинским пограничникам передается в день сразу после выборов. Не нужно ничего выдумывать, надо просто иметь политическую волю и идти по этому сценарию, не обращая внимания на националистические призывы людей, которые пять лет эксплуатировали тему войны и сегодня продолжают это делать", – акцентировал Юрий Бойко.

Фракция ОПЗЖ зарегистрировала в парламенте пакет мирных инициатив, направленных на достижение мира в Украине, имплементацию Минских соглашений, "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", решение социальных и гуманитарных вопросов жителей Донбасса и других.

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