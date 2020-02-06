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06 февраля 2020, четверг, 06:31 103
Политика 2020-02-06T06:31:01+02:00
Українські Новини
Украинцы доверяют Бойко больше, чем Гончаруку, - опрос

Украинцы доверяют Бойко больше, чем Гончаруку, - опрос

Ирина Дорофейчук
Социология, Опрос, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, социологический опрос
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко обошел премьер-министра Алексея Гончарука в рейтинге доверия среди украинцев на 3%. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", информирует портал hromadske.ua.

Как свидетельствуют результаты опроса, лидером по доверию остается президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59% опрошенных, не доверяют - 32%.

Уровень доверия к другим ключевым политикам, как сообщается, имеет отрицательный баланс.

Так, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% опрошенных, не доверяют - 44%, депутату Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру фракции "Голос" Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьеру Алексею Гончаруку - 20% и 53%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко - 15% и 78%.

Рейтинг политических сил, согласно данным, возглавляет партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За "Оппозиционную платформу - За життя" - 13,5%, за "Европейскую Солидарность" - 9,5%, за "Батькивщину" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился - около 16%.

Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди украинцев в возрасте от 18 лет. 2500 человек опрашивали в формате интервью (face-to-face). Как сообщается, погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, 51% украинцев считают, что новая власть не начала успешно осуществлять ни одной реформы, только 9,9% опрошенных назвали успешной реформу децентрализации.

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