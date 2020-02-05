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  • ФСБ закрыла оппозиционный Telegram-канал, который был третий по популярности в РФ
05 февраля 2020, среда, 13:02 76
Мир 2020-02-05T13:21:08+02:00
Українські Новини
ФСБ закрыла оппозиционный Telegram-канал, который был третий по популярности в РФ

ФСБ закрыла оппозиционный Telegram-канал, который был третий по популярности в РФ

Ярина Вацяк
ФСБ, Россия, Цензура, Telegram
Telegram. Фото: meduza.io
Telegram. Фото: meduza.io

В России сотрудники службы экономической безопасности ФСБ закрыли анонимный оппозиционный Telegram-канал "Футляр от виолончели" сим-карту, "Футляр от виолончели" сим-карту, на которую он зарегистрирован, пишет издание "База".

Канал перестал обновляться 27 января.

"Утром 27 января сотрудники ФСБ пришли домой к Александру Гусову и к его коллеге, чье имя пока неизвестно, утверждает издание со ссылкой на свои источники. Гусова издание называет одним из авторов "Футляра от виолончели". По версии издания, ФСБ заинтересовалась Гусовым после того, как на него пожаловался высокопоставленный российский чиновник. После обыска и изъятия симки Гусов был отпущен, и ведомство даже не оформляло протокол", - говорится в сообщении.

"Футляр от виолончели" — один из крупнейших телеграм-каналов: на него подписано 407 тысяч пользователей. По версии "Медиалогии", он входит в тройку крупнейших политических каналов по просмотрам в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в разных телеграмм-каналах.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информации о том, что в Офисе Президента хотят их закрыть.

После чего, в Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа".

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