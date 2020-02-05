В аптеки поступили лекарства "Дарницы" в новой упаковке

Фармацевтическая компания "Дарница" обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. В аптеки уже поступили первые препараты в новой стилистике - назальный спрей "Риназал Экстра" и пребиотик "Лактунорм".

Компания напоминает, что начала менять дизайн упаковок в 2019 году в рамках масштабного процесса трансформации, цель которого - создание международного фармацевтического бренда.

"Цель редизайна - сделать внешний вид упаковки удобным и информативным для пациента. Для этого компания применила простую и понятную навигацию, цветное кодирование и другие современные инструменты, которые визуально выделяют бренды "Дарницы" на аптечных полках", - приводит компания слова генерального директора Андрея Обризана.

Главная новация в дизайне безрецептурных препаратов - изображения на одинаковых упаковках, поставленных рядом, складываются в пазл. Также для удобства пациентов разработана система пиктограмм, которые показывают форму выпуска (таблетки, сиропы, гранулы, гели и т.п.); возраст, с которого разрешено применение препарата; рекомендуемый температурный режим хранения; наличие растительных компонентов.

Обязательным элементом для упаковок всех препаратов станет логотип "Дарницы" -латинская буква d, стилизованная под микроскоп. В рамках ребрендинга новый стиль упаковки уже получили препараты рецептурного направления - "Тиара Трио", "Тиара Дуо", а также препараты, запущенные в 2019 году - "Превентор", "Лактунорм", "Периндопрес А", "Плазмовен".

Компания напоминает, что над ребрендингом "Дарницы" работала украинская креативная команда международного агентства Saatchi & Saatchi.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2018 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.