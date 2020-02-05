В аптеки надійшли ліки "Дарниці" в новій упаковці

Фармацевтична компанія "Дарниця" оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. В аптеки вже надійшли перші препарати в новій стилістиці - назальний спрей "Риназал Екстра" та пребіотик "Лактунорм".

Компанія нагадує, що почала змінювати дизайн упаковок в 2019 році в рамках масштабного процесу трансформації, мета якого - створення міжнародного фармацевтичного бренду.

"Мета редизайну - зробити зовнішній вигляд упаковки зручним і інформативним для пацієнта. Для цього компанія застосувала просту і зрозумілу навігацію, кольорове кодування і інші сучасні інструменти, які візуально виділяють бренди "Дарниці" на аптечних полицях", - наводить компанія слова генерального директора Андрія Обризана.

Головна новація в дизайні безрецептурних препаратів - зображення на однакових упаковках, поставлених поруч, складаються в пазл. Також для зручності пацієнтів розроблена система піктограм, які показують форму випуску (таблетки, сиропи, гранули, гелі тощо); вік, з якого дозволено застосування препарату; рекомендований температурний режим зберігання; наявність рослинних компонентів.

Обов'язковим елементом для всіх упаковок препаратів стане логотип "Дарниці" -латинська літера d, стилізована під мікроскоп. В рамках ребрендингу новий стиль упаковки вже отримали препарати рецептурної напряму - "Тіара Тріо", "Тіара Дуо", а також препарати, що запущені в 2019 році - "Превентор", "Лактунорм", "Периндопрес А", "Плазмовен".

Компанія нагадує, що над ребрендингом "Дарниці" працювала українська креативна команда міжнародного агентства Saatchi & Saatchi.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2018 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Бенефіціари "Дарниці" - сім'я Загорій.