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05 февраля 2020, среда, 11:14 150
Происшествия 2020-02-05T11:18:04+02:00
Українські Новини
Полиция задержала открывшего стрельбу в ТЦ в центре Львова мужчину

Полиция задержала открывшего стрельбу в ТЦ в центре Львова мужчину

Василь Трухан
Стрельба в ТЦ
Фото: Варта1
Фото: Варта1

Сотрудники полиции 4 февраля вечером задержали открывшего стрельбу водном из крупнейших торговых центров во Львове в центре города мужчину.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Пострадавших в результате происшествия нет, злоумышленнику грозит наказание - до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

4 февраля в полицию поступило сообщение о том, что около 17:40 в одном из торгово-развлекательных заведений во Львове один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Управления полиции охраны во Львовской области - полицейские задержали злоумышленника и доставили его в Галицкий отдел полиции.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По словам очевидцев, во время стрельбы в ТЦ находились более 1 тыс. человек.

Личность мужчины установлена ​​- им оказался 23-летний житель города Жовква (Львовская облать).

Также у него изъят предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного Кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до семи лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

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