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  • ДТЭК Энерго направил на инвестиции и налоги 19,7 млрд гривен по итогам 2019 года
05 февраля 2020, среда, 10:53 659
Экономика 2020-02-05T12:45:02+02:00
Українські Новини
ДТЭК Энерго направил на инвестиции и налоги 19,7 млрд гривен по итогам 2019 года

ДТЭК Энерго направил на инвестиции и налоги 19,7 млрд гривен по итогам 2019 года

Ирина Дорофейчук
ДТЭК Энерго, ДТЭК, Энергетика, Электроэнергия, Налоги
ДТЭК Энерго Фото: ДТЭК
ДТЭК Энерго Фото: ДТЭК

В 2019 году ДТЭК Энерго инвестировал в производство 5,2 млрд грн. В частности, завершено переоснащение энергоблоков №10 ДТЭК Приднепровская ТЭС и №1 ДТЭК Криворожская ТЭС с антрацита на газовую марку угля. Эти проекты усиливают энергетическую безопасность Украины.

Выплаты в центральный и местные бюджеты в 2019 году составили 14,5 млрд грн.

Чистая прибыль по результатам 2019 года, согласно оперативным неаудированным финансовым показателям, составила 2 549 млн грн, что на 47,3% ниже показателя 2018 года. Негативное влияние оказало сокращение производства электроэнергии в четвертом квартале 2019 года на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это обусловлено падением спроса на внутреннем рынке при сохранении импортных поставок электроэнергии. Кроме того, отрицательный эффект оказала задолженность ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн. При этом, положительный эффект на финансовые результаты ДТЭК Энерго оказало укрепление курса национальной валюты – 6,6 млрд грн компания получила на курсовых разницах, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Как сообщалось, предприятия ДТЭК Энерго являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, в топ-100 крупных налогоплательщиков страны входят ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.

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