Полметра снега, заносы и метели: спасатели предупредили о полном погодном коллапсе по всей Украине

После прихода циклона Petra 5 и 6 февраля по всей Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ГосЧС, в среду, 5 февраля, ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 10−20 см, в горах 35−40 см); порывы ветра 15−20 м \/с (в горах 25 м\/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах — сильный снег (прирост снежного покрова 30−50 см). В центральных и восточных областях значительный снег с дождем, порывы ветра 15−20 м\/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10−15 см. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30−50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. В южных областях ожидается значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10−15 см, порывы ветра 17−22 м\/с, метели; на дорогах гололедица. В Киеве значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15−20 м\/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5−10 см (1 уровень опасности). Ослабление и прекращение осадков ожидается только 7−9 февраля. Прогнозируется снижение температуры ночью до 7−13° мороза, днем до 1−6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11−16° мороза, днем 5−10° мороза. Непогода идет в Украину. Карта: Укргидрометцентр Напомним, синоптик предупредила, что в Украине может повториться снежній коллапс 2013 года.