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05 февраля 2020, среда, 09:45 5873
Верховная Рада и партии 2020-02-05T09:45:01+02:00
Українські Новини
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко

Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко

Татьяна Зотова
Гончаренко Алексей, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Законопроект, Филип Моррис Украина, Сигареты, Табачные изделия
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Фото: Українське фото
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Фото: Українське фото

Не поддержав проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №1049, народные депутаты нарушили обещание Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментариях журналистам заявил автор постановления и народный депутат Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

Гончаренко напомнил, что в конце 2019 на переговорах с табачной отраслью и Президент, и премьер-министр обещали отменить данный законопроект.

Законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" был принят в целом еще 4 октября 2019 году, но его так и не было до сих пор подписано из-за грубых нарушений регламента Верховной Рады.

Сообщалось, что накануне принятия, 3 октября члены профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики внесли правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, а вводит фиксированную маржу прибыли для компаний, которые осуществляют оптовую и розничную продажу сигарет.

Эта поправка стала известной как "маржа Холодова" - именно заместителя председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром данной поправки. Ведь, по данным расследования программы "Схемы", он контролирует обширную сеть розничной продажи табачных изделий. Позже, по материалам программы, Национальное антикоррупционное бюро открыло провадженнящодо депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие этой поправки парламентом заставило компанию "Бритиш Американ Тобакко Украина" остановить в ноябре 2019 производство на ее табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн акцизных марок на 505 млн грн. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправку.

Даже не подписанный законопроект №1049 привел к тому, что в октябре-ноябре 2019 госбюджет недополучил 2,5 млрд грн от табачного акциза.

Против скандальной поправки выступили и основные ассоциации иностранных инвесторов Украины. В частности, еще в ноябре 2019 Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту с просьбой не подписывать данный законопроект, заявив, что ЕВА "неприятно впечатлена "маскировкой" важных решений путем включения их в законопроектов с совершенно другим вопросам".

В ситуацию был вынужден вмешаться лично Президент Украины, который провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны и инициировал Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

12 декабря 2019 правительство совместно с директорами крупнейших производителей табачной продукции Украины, подписав Меморандум, договорились о решении данного конфликта и недопущения подобных позорных ситуаций в будущем.

Законопроект, по всей вероятности, может быть ветирован Президентом и возвращен в парламент с предложениями по изъятию скандальной поправки.

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