Фронтмен Rammstein едет в турне по Европе без своей группы

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отправится в турне по Европе с солистом группы Hypocrisy Петером Тэгтгреном. Об этом сообщает DW.

Билеты на концерты Линдеманна со шведским коллегой Петером Тэгтгреном, с которым записали альбом, в Германии были раскуплены за считанные секунды.

Сообщается, что проходить эти концерты будут не на стадионах, где обычно выступает группа Rammstein, а в концертных залах. Публике обещана более камерная обстановка и "доступность" артистов.

Из Германии Линдеманн и Тэгтгрен отправятся в Стокгольм, Хельсинки, Прагу, Вену, Цюрих, Париж, Лондон, а в марте доберутся до России, Беларуси и Украины.



Как сообщали Українські Новини, Светлана Лобода снялась в клипе солиста Rammstein, в котором сыграла главную женскую роль. Клип на песню Frau & Mann ("Женщина и мужчина") коллектива снимали в России. В клипе также появился Петер Тэгтгрен.



Ранее Rammstein выпустила провокационный клип про Третий рейх и вызвали в сети фурор и шквал негодования в Германии.



Кроме того, Тилль Линдеманн забрал Лободу из московской больницы после срочной операции на почках.