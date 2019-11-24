Светлана Лобода снялась в новом клипе солиста Rammstein: съемки проходили в России

37-летняя певица Светлана Лобода снялась в клипе 56-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, в котором сыграла главную женскую роль.

Клип на песню Frau & Mann ("Женщина и мужчина") коллектива Lindemann снимали в России, пишет Spletnik.

Кроме Лободы в кадре появляются лидер Pain Петер Тэгтгрен и шведский актер Петер Стормаре, а режиссером атмосферного 7-минутного видео стал российский клипмейкер Сергей Минадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=Dji_km6UJvA" frameborder="0" allowfullscreen>

Говорят сейчас, конечно же, не только новый клип Lindemann, но и отношения Тилля и Светланы. Слухи о романе знаменитостей появились несколько лет назад: впервые Линдеманн и Лобода были замечены вместе на фестивале "Жара" в Баку, однако особенно активно эту тему стали обсуждать, когда Лобода родила вторую дочь (имя ее отца Светлана не называет), которую назвала Тильдой.

Примечательно, что и Тилль, и Светлана спокойно говорят друг о друге с журналистами — тема не под запретом, однако ни один из них не подтверждал слухов о своем романе, но и не опровергал.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 Светлана Лобода родила дочь. Роды состоялись в Лос-Анджелесе, США. Артистка уже во второй раз стала мамой. Позже Лобода показала новорожденную дочь.