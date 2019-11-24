подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 ноября 2019, воскресенье, 11:15 8
Шоу-бизнес 2019-11-24T11:20:30+02:00
Українські Новини
Светлана Лобода снялась в новом клипе солиста Rammstein: съемки проходили в России

Светлана Лобода снялась в новом клипе солиста Rammstein: съемки проходили в России

Шоу-бизнес, Клип, Rammstein, Светлана Лобода, Линдеманн, Frau & Mann, Lindemann

37-летняя певица Светлана Лобода снялась в клипе 56-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, в котором сыграла главную женскую роль.

Клип на песню Frau & Mann ("Женщина и мужчина") коллектива Lindemann снимали в России, пишет Spletnik.

Кроме Лободы в кадре появляются лидер Pain Петер Тэгтгрен и шведский актер Петер Стормаре, а режиссером атмосферного 7-минутного видео стал российский клипмейкер Сергей Минадзе.

Говорят сейчас, конечно же, не только новый клип Lindemann, но и отношения Тилля и Светланы. Слухи о романе знаменитостей появились несколько лет назад: впервые Линдеманн и Лобода были замечены вместе на фестивале "Жара" в Баку, однако особенно активно эту тему стали обсуждать, когда Лобода родила вторую дочь (имя ее отца Светлана не называет), которую назвала Тильдой.

Примечательно, что и Тилль, и Светлана спокойно говорят друг о друге с журналистами — тема не под запретом, однако ни один из них не подтверждал слухов о своем романе, но и не опровергал.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 Светлана Лобода родила дочь. Роды состоялись в Лос-Анджелесе, США. Артистка уже во второй раз стала мамой. Позже Лобода показала новорожденную дочь.

Больше новостей о: Шоу-бизнес Клип Rammstein Светлана Лобода Линдеманн Frau & Mann Lindemann

Архив
Новости
Госдеп США обнародовал 100 страниц записей об отношениях Трампа с Украиной 10:35 Документ
Украина 4 года не импортирует газ из России 08:52
Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы в США на Украину, - NYT 08:27
Доллар может упасть ниже 24 гривен: аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке 05:50
Украинцам перестали выдавать больничные листы: как получить выплаты 05:45
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok