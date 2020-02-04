Ровенская область приостановила занятия в 266 школах из-за гриппа и ОРВИ

Ровенская область констатирует приостановление обучения в 266 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом Українським Новинам сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

За прошедшую неделю в области на 75% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Всего заболели 13 681 человек, из них 9 888 детей (72,3%).

Госпитализированы 418 больных, в том числе 278 детей.

Показатель заболеваемости составляет 1 179,8 случаев на 100 тыс. населения, что на 46% выше порогового уровня.

Самый высокий уровень заболеваемости в Радивиловском (3 961 случай на 100 тыс. населения), Заречненском (2 490) и Владимирецком (2301,6) районах.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области.