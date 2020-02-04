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04 февраля 2020, вторник, 18:42 13
Силовые структуры 2020-02-04T18:43:21+02:00
Українські Новини
Злоупотребление властью: против мэра Николаева откроют уголовное дело

Злоупотребление властью: против мэра Николаева откроют уголовное дело

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, НАБУ, Николаев, Уголовное дело, Александр Сенкевич
Александр Сенкевич. Фото: politeka.net
Александр Сенкевич. Фото: politeka.net

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook член исполнительного комитета Николаевского городского совета, адвокат Владимир Тимошин, передают Українські Новини.

"Высший антикоррупционный суд сегодня обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением Николаевским городским головой Сенкевичем А.Ф., изложенным в заявлении от 17.01.2020", - написал Тимошин.

Тимошин уточнил, что представлял интересы заявителя как адвокат.

По данным источника в горсовете, заявление было подано из-за несоответствия состава членов исполкома (22 с Сенкевичем, вместо необходимых 21), что ставит под сомнение законность всех принятых исполкомом решений.

4 февраля Сенкевич отмечает 38-й день рождения.

Как сообщали Українські Новини, мэр Николаева Сенкевич задекларировал 303 тыс. гривен доходов за 2018.

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