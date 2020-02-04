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04 февраля 2020, вторник, 17:45 531
Транспорт 2020-02-04T18:45:02+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" пытается обойти законные процедуры при выборе поставщика газа, – журналист

"Укрзализныця" пытается обойти законные процедуры при выборе поставщика газа, – журналист

Ирина Дорофейчук
Юрий Николов, Наші гроші, Укрзализныця
ПАТ
ПАТ "Укрзализныця". Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" (УЗ) пытается организовать поставки газа с нарушениями тендерного законодательства и правил Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина", ссылаясь на журналиста проекта "Наші гроші" Юрия Николова.

"В начале 2019 года в УЗ объявили торги, внеся в тендерную документацию дискриминационные заточки, которые бы позволяли в ручном режиме выбрасывать с тендера неугодных участников. Тендерная коллегия АМКУ приказала "Укрзализныце" эти заточки снести, но в УЗ год не реагировали, а в конце 2019 года просто отменили тендер якобы из-за отсутствия потребности в газе", - написал журналист.

В результате, по данным "Наших грошей" филиал "Центра обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" на переговорной процедуре закупки газа 31 января по 4 из 5 лотов отклонила несколько дешевых предложений, объявив о намерении заключить договор на сумму 201,13 млн гривен с ООО "Укр газ ресурс" и ООО "Благогаз сбыт". У каждой из этих фирм хотят заказать по 20 млн куб. м газа.

Основателем "Укр газ ресурс" является Андрей Кучков - зять бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Кроме того, как сообщил журналист, с декабря минувшего года "Укрзализныця" перестала платить за газ предыдущим поставщикам, создав этим для них колоссальные проблемы. Речь, по данным журналиста, может идти об убытках в размере более 100 млн гривен.

В данный момент, как сообщил Николов, "Укрзализныця", вновь объявила открытые торги, в которые внесла те же дискриминационные заточки, что и год назад. "Но тендерная коллегия АМКУ предсказуемо их опять оспорила", - уточнил журналист.

По его данным, сейчас в "Укрзализныце" намерены переключиться на другого поставщика – НАК "Нефтегаз Украины".

"В "Укрзализныце" хотят пойти на отношения с "Нафтогазом", будучи осведомленными, что в правилах поставки природного газа, регулируемого НКРЭКУ, прямо и непосредственно запрещается заключать договор с новым поставщиком, имея долги перед действующим", - добавил журналист.

"Эту норму специально вставили в правила, чтобы не давать заказчикам возможности шантажировать поставщика, но именно эту норму "схемщики" УЗ предлагают нарушить", - написал Николов.

Журналист настаивает, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы, а "Укрзализныця" избавилась в своей тендерной документации от дискриминационных требований, провела открытые торги и на их основании выбрала любых новых поставщиков с самыми привлекательными ценами.

"Параллельно нужно уволить людей, начавших весь этот бардак в декабре, разблокировать оплату поставок, чтобы ни у кого не возникало и тени сомнения в том, что до конца открытых торгов кто-то кому-то перекроет газ, и уже очень скоро все закончится", - резюмировал журналист.

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