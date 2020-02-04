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04 февраля 2020, вторник, 17:26 65
Медицина 2020-02-04T17:26:11+02:00
Українські Новини
Бахтеева передала новый медицинский инструментарий детской больнице Славянска

Бахтеева передала новый медицинский инструментарий детской больнице Славянска

Ирина Дорофейчук
Татьяна Бахтеева, Землячество - Родной Донбасс, Славянск
Татьяна Бахтеева в детской больнице Славянска. Фото: golos.ua
Татьяна Бахтеева в детской больнице Славянска. Фото: golos.ua

Заслуженный врач Украины, председатель Всеукраинской общественной организации "Землячество - Родной Донбасс" Татьяна Бахтеева, встретившись с медиками детской областной больницы в Славянске, передала в их распоряжение новый медицинский инструментарий.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

"Всегда стараюсь поддержать коллег, особенно в такое непростое время, когда здравоохранение и медицинская наука финансируются по остаточному принципу. Поэтому мы нашли меценатов, и больница получила в подарок, медицинский инструментарий для хирургического, травматологического, ЛОР, и отделения интенсивной терапии, что является крайне необходимым для оказания медицинской помощи деткам", - сказала Бахтеева.

Отметим, что с 1 марта 2019 года городское медучреждение получило статус областной клинической детской больницы: ведь в ней работает более 200 сотрудников, оказывающих помощь более чем 30 тыс. детей из Славянска, Лимана, Николаевки и других городов Донбасса. Однако, сейчас она находится в стадии реконструкции, ей необходимы средства для строительства новых корпусов, приобретения медобрудования.

Бахтеева пожелала коллективу детской областной больницы Славянска не останавливаться на достигнутом, с надеждой смотреть в будущее, не опускать руки в самых сложных ситуациях.

"Своим трудом медики Донбасса вносят неоценимый вклад в сохранение здоровья наших детей, будущего Украины", - отметила бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

По ее мнению, государство должно создавать все условия не только для лечения подрастающего поколения, но и для его гармоничного развития, стимулировать интерес к спортивным мероприятиям, делать все для того, чтобы как можно больше детей приходили на стадионы, в кружки, в спортивные секции. При этом проявляя особенную заботу о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, закаляют дух и тело.

Поэтому уже 12 лет Татьяна Бахтеева патронирует Всеукраинский турнир по плаванию для детей с ограниченными возможностями "Поверь в себя", совместно с многократным чемпионом Параолимпийских игр по плаванию Виктором Смирновым, являясь инициатором и вдохновителем данного мероприятия.

В этом году в спортивных состязаниях приняли участие 160 детей из 17 регионов Украины. Юные спортсмены получили в подарок футболки, календари, сладости, а 12 призеров турнира – планшеты.

"Такие соревнования очень важны, чтобы люди с ограниченными возможностями могли жить полноценной жизнью в обществе, а наша главная задача сегодня – помочь им в этом, особенно детям. Они должны верить в себя, а мы, взрослые, обязаны им в этом помочь", - подытожила Татьяна Бахтеева.

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