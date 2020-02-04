Бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что на фоне обрушения социальной защиты граждан, упадка в промышленности и одновременно заоблачных премий и зарплат правительственных чиновников действующее правительства должно быть отправлено в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Ни один вопрос по социальной защите людей не решен, промышленность в упадке, а правительственные чиновники выписывают себе заоблачные зарплаты и премии. Особенно цинично это выглядит, учитывая, насколько непросто живется людям.

"У любого нормального человека возникает вопрос: как у них хватило совести поставить себе зарплаты в 100-200 тыс. гривен? За какие такие успехи? Правительственные чиновники не могут дать ответ, зачем они это сделали, особенно тогда, когда люди страдают из-за космических тарифов, цен, отсутствия социальной поддержки", – подчеркнул политик.

При этом, по его словам, вопросы, связанные с выполнением решений Конституционного Суда относительно восстановления соцвыплат, Кабмин и монобольшинство игнорируют.

"Вещи, связанные с воплощением в жизнь решений Конституционного Суда относительно восстановления социальных выплат чернобыльцам, людям с инвалидностью, ветеранам, остались без внимания монобольшинства. Они избегают принятия решений по поддержке людей. При этом в Кабмине, не стесняясь, насчитывают себе сотни тысяч гривен", – сказал Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ напомнил, что фракция зарегистрировала проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.

"Мы подали проект Постановления о запрете повышения зарплаты народным депутатам. Мы категорически против таких повышений, поскольку видим, насколько тяжело живут люди", – отметил Бойко.

Также он подчеркнул, что нынешний Кабмин вообще не понимает и не знает, что делать с экономикой, как преодолеть бюджетный кризис.

"В Кабмине не понимают, что делать с экономикой и как нужно действовать. Люди уже видят, что кроме презентаций никаких действенных решений нет. И я не верю в то, что это правительство способно что-то сделать для поддержки реального сектора экономики, который и наполняет бюджет. Бегать по миру в поисках кредитов, за которые будут рассчитываться следующие поколения – это дело абсолютно бессмысленное. Правительство ведет страну в экономическую пропасть, поэтому оно должно быть отправлено в отставку", – резюмировал Бойко.