подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 16:52 32
Верховная Рада и партии 2020-02-04T16:52:37+02:00
Українські Новини
Бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко

Бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко

Ирина Дорофейчук
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Отставка Кабмина
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что на фоне обрушения социальной защиты граждан, упадка в промышленности и одновременно заоблачных премий и зарплат правительственных чиновников действующее правительства должно быть отправлено в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Ни один вопрос по социальной защите людей не решен, промышленность в упадке, а правительственные чиновники выписывают себе заоблачные зарплаты и премии. Особенно цинично это выглядит, учитывая, насколько непросто живется людям.

"У любого нормального человека возникает вопрос: как у них хватило совести поставить себе зарплаты в 100-200 тыс. гривен? За какие такие успехи? Правительственные чиновники не могут дать ответ, зачем они это сделали, особенно тогда, когда люди страдают из-за космических тарифов, цен, отсутствия социальной поддержки", – подчеркнул политик.

При этом, по его словам, вопросы, связанные с выполнением решений Конституционного Суда относительно восстановления соцвыплат, Кабмин и монобольшинство игнорируют.

"Вещи, связанные с воплощением в жизнь решений Конституционного Суда относительно восстановления социальных выплат чернобыльцам, людям с инвалидностью, ветеранам, остались без внимания монобольшинства. Они избегают принятия решений по поддержке людей. При этом в Кабмине, не стесняясь, насчитывают себе сотни тысяч гривен", – сказал Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ напомнил, что фракция зарегистрировала проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.

"Мы подали проект Постановления о запрете повышения зарплаты народным депутатам. Мы категорически против таких повышений, поскольку видим, насколько тяжело живут люди", – отметил Бойко.

Также он подчеркнул, что нынешний Кабмин вообще не понимает и не знает, что делать с экономикой, как преодолеть бюджетный кризис.

"В Кабмине не понимают, что делать с экономикой и как нужно действовать. Люди уже видят, что кроме презентаций никаких действенных решений нет. И я не верю в то, что это правительство способно что-то сделать для поддержки реального сектора экономики, который и наполняет бюджет. Бегать по миру в поисках кредитов, за которые будут рассчитываться следующие поколения – это дело абсолютно бессмысленное. Правительство ведет страну в экономическую пропасть, поэтому оно должно быть отправлено в отставку", – резюмировал Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За жизнь Отставка Кабмина

Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении
Новости
Рада снизила ренту на добычу янтаря 17:19
За экс-депутата Дубового внесли 15,7 млн гривен залога по делу завода "Краян" 17:14
Судье "ДНР" заочно дали 8 лет тюрьмы за совершение суда над украинцами по местному "уголовному кодексу" 17:12
Пожар в общежитии в Харькове. Фото: ГосЧС
В общежитии харьковского колледжа произошел пожар 16:53
Врача из Китая хотела арестовать полиция за предупреждение жителей о коронавирусе за месяц до эпидемии 16:52
больше новостей
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok