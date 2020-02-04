Большая партия табака изъята из незаконного оборота

31 января 2020 следователями финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, возглавляемыми руководителем Главного следственного управления Сергеем Солодченко, изъята из незаконного оборота крупная партия табака без документов о происхождении, учета и владельца. Табак, который предназначался для незаконного производства табачных изделий, передан на ответственное хранение одной из компаний-членов Ассоциации "Укртютюн", где он будет храниться до решения суда.

Об этом сообщила Ассоциация "Укртютюн" на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным исследования Kantar Украины, объем незаконного рынка сигарет промышленного производства в Украине вырос почти в 7 раз с 2016 по 2019 годы. В прошлом году государственный бюджет недополучил 5 млрд гривен поступлений от уплаты акцизного налога с табачных изделий.

Более 50% незаконных сигарет в Украине реализуются с рук уличными торговцами и на открытых рынках. 47% незаконного рынка составляет продукция неустановленного происхождения, которая может оказаться контрафактом украинского производства, маркированным под незаконно ввезенную иностранную продукцию. Это, в основном, сигареты, которые маркированы стикерами For Duty Free Only вместо акцизных марок (которые реализуются не в магазинах беспошлинной торговли). Самыми распространенными среди них являются Compliment и Marvel.

Напомним, что 29 января 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года.