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04 лютого 2020, вівторок, 16:24 190
Фінанси 2020-02-04T16:31:06+02:00
Українські Новини
Велику партію тютюну вилучено з незаконного обігу

Велику партію тютюну вилучено з незаконного обігу

Ірина Дорофейчук
Укртютюн, ДФС України, Тютюнові вироби, Тютюн
Тютюнові вироби (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Тютюнові вироби (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

31 січня 2020 року слідчими фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, очолюваними керівником Головного слідчого управління Сергієм Солодченком, вилучено з незаконного обігу велику партію тютюну без документів про походження, облік і власника. Тютюн, що призначався для незаконного виробництва тютюнових виробів, передано на відповідальне зберігання одній з компаній-членів Асоціації "Укртютюн", де він зберігатиметься до рішення суду.

Про це повідомила Асоціація "Укртютюн" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними дослідження Kantar Україна, обсяг незаконного ринку сигарет промислового виробництва в Україні зріс майже в сім разів з 2016 по 2019 рік. У минулому році державний бюджет недоотримав 5 млрд гривень надходжень від сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

Понад 50% незаконних цигарок в Україні реалізуються з рук вуличними торгівцями та на відкритих ринках. 47% незаконного ринку складає продукція невстановленого походження, яка може виявитись контрафактом українського виробництва, маркованим під незаконно ввезену іноземну продукцію. Це, переважно, цигарки, що марковані стікерами For Duty Free Only замість акцизних марок (які реалізуються не в магазинах безмитної торгівлі). Найпоширенішими серед них є Compliment та Marvel.

Нагадаємо, що 29 січня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів до 2021 року.

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