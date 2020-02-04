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04 февраля 2020, вторник, 16:00 59
Верховная Рада и партии 2020-02-04T16:01:05+02:00
Українські Новини
Сокращение депутатов позволит выбрать власть, которая не будет обманывать, – Бойко

Сокращение депутатов позволит выбрать власть, которая не будет обманывать, – Бойко

Ирина Дорофейчук
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Количество депутатов
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что сокращение количества депутатов позволит гражданам Украины выбрать власть, которая не будет их обманывать.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик отметил, что фракция поддерживает этот законопроект по двум причинам.

"Пропорциональная система должна положить конец политической коррупции, в которую превратилась мажоритарная система. В результате действий в том числе и нынешней власти люди, доведенные до нищеты, вынуждены поддерживать любого кандидата, который предлагает материальную помощь. Это прямой путь к политической коррупции, хотя это не вина людей, это вина власти", - считает Юрий Бойко.

Вторая причина, почему ОПЗЖ поддерживает данный законопроект, это прямые нарушения Конституции, которые сегодня происходят на законодательном уровне.

"Мы убеждены, что сегодняшняя власть должна уйти в прошлое, ведь она обманула людей. Обещали улучшение жизни, уменьшение тарифов, что люди будут жить лучше и придет мир в страну, но нарушили свои обещания. И мы считаем, что этот законопроект приблизит нас к смене власти. Мы за то, чтобы он был принят, а украинцы избрали новую власть, которая не будет их обманывать", - отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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