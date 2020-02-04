5.02.20 12:00 Круглый стол: "Какие знания нужны человеку, чтобы быть успешным в XXI веке?"

5 февраля 2020, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Какие знания нужны человеку, чтобы быть успешным в XXI веке?" Организаторы: Альянс общественных организаций во главе с Институтом налоговых реформ инициирует ряд дискуссий, воркшопов, "круглых столов" по обсуждению вопросов современных знаний для успешного человека. К участию в мероприятии приглашаются: эксперты, педагоги, госслужащие, психологи и общественные деятели. Вопросы для обсуждения: Вызовы, с которыми сейчас столкнулся мир, требуют лидеров нового типа. Уже не достаточно привычного академического образования. Раньше можно было получить достойное образование раз в жизни и потом работать и совершенствоваться. Современные условия требуют постоянных изменений. Новые IT-технологии, искусственный интеллект и глобализация смещает рамки сознания и возможностей. Постоянное развитие - принцип непрерывного образования для бизнеса, власти и населения. И это является особенностью передового современного общества, поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное расширение знаний в социуме. Новые технологии для образования. STEAM-образование: в центре внимания находится не учитель, а практическая задача, которую нужно решить. Учебные лаборатории и использования VR-технологий в обучении. Теперь новые знания нужны ежедневно. Какие они должны быть? Как их получать? Что нужно создать в Украине, чтобы присоединиться к новым тенденциям цивилизованного мира? "Академия.ONLINE" - новая инициатива, которая позволит использовать лучшие возможности ИТ-технологий для самосовершенствования, объединит креативных и инициативных персоналий из разных регионов Украины. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж