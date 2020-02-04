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04 февраля 2020, вторник, 14:31 1551
Кабмин 2020-02-04T16:15:02+02:00
Українські Новини
Имею понимание, как действовать. Давления не боюсь, - вице-премьер Шмыгаль

Имею понимание, как действовать. Давления не боюсь, - вице-премьер Шмыгаль

Павел Твердохлиб
Денис Шмыгаль, Кабинет Министров Украины, Зеленский Владимир, Алексей Гончарук, Верховная Рада Украины
Денис Шмыгаль Фото: YouTube
Денис Шмыгаль Фото: YouTube

Завершить децентрализацию, реформировать ЖКХ и строительную сферу. Это - основные вызовы для вновь назначенного вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Министр утверждает: результаты его работы будут наглядными.

"Такая должность - это большая честь, но и огромная ответственность. Я с сегодняшнего дня начинаю работать, и первые результаты мы увидим уже во время работы. Вызовы, стоящие передо мной, очевидны: завершение административно-территориальной реформы, которая даст украинцам новое качество жизни, кардинальные изменения в строительной отрасли и сфере ЖКХ. Имею понимание, как действовать, куда двигаться, что делать. Давления не боюсь", - заявил журналистам Денис Шмыгаль в кулуарах Верховной Рады.

"Сегодня мы впервые в истории независимой Украины имеем такой нежный росток общественного доверия к власти. Наша задача: сохранить это доверие, приумножить и научить общество жить в нормальной цивилизованной среде. Реформа децентрализации как раз и призвана это сделать. Следующее - мы серьезно продвинулись вперед по реформе медицины, образования, но мы не делали еще кардинальных шагов в строительной отрасли, не начинали еще глобальных шагов  в реформе ЖКХ, это также приоритеты наравне с реформой административно-территориального устройства", - подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что на должность в Правительство его пригласили Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним: Верховная Рада во вторник, 4 декабря, назначила Дениса Шмыгаля новым вице-премьером - министром развития общин и территорий Украины. На посту министра Шмыгаль заменил Алену Бабак, которая ушла в отставку по собственному желанию.

Денису Шмыгалю - 44 года. В 1997 году окончил экономический факультет Государственного университета "Львовская Политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере; имеет научную степень кандидата экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. В января 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области. С 2 августа 2019 возглавлял Ивано-Франковске областную государственную администрацию.

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