За год со дня гибели рабочего на стройке "Немо" расследование так и не продвинулось, – СМИ

Прокуратура Одесской области под руководством Максима Вихора не выполняет своих функциональных обязанностей, тем самым позволяя полиции затягивать расследование смерти рабочего, которого придавил строительный кран.

Об этом сообщил веб-сайт "Подробности".

На наш запрос в Главное управление Национальной полиции в Одесской области предоставить публичную информацию о ходе следствия полиция ответила отказом. При этом, по данным Единого государственного реестра судебных решений, никакие процессуальные действия по делу не происходили уже почти год. Отметим, что за процессом расследования уголовных производств полицией должна следить прокуратура Одесской области.

Журналисты отправляли запрос начальнику следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области с просьбой предоставить информацию о том, какие уголовные производства были зарегистрированы по данному происшествию, кому было объявлено подозрение и было ли оно объявлено должностным лицам подрядчика, а также предоставить общую информацию о ходе расследования несчастного случая, когда рабочего на насмерть придавил строительный кран.

Полиция ответила, что она проводит досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения строительных работ. На данный момент продолжается досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия. Как видим, никаких конкретных ответов полиция не предоставила - только общий набор фраз.

Последнее судебное заседание в рамках уголовного производства №12019160000000025 от 12 января 2019 года было почти год назад - 8 февраля 2019 года. В течение всего года следователь полиции и представитель фирмы-застройщика вели судебные баталии о наложении ареста, а затем об его отмене с площадки на пляже "Ланжерон", где велось строительство. Судебное заседание о назначении судебно-медицинской экспертизы было 16 января 2019 года. До сегодняшнего дня полиция не установила никаких новых фактов причин гибели рабочего на основании экспертизы.

Напомним, 17 января 2019 года Киевский райсуд наложил арест на земельный участок, где случилась трагедия с запретом проводить какие-либо строительные работы. Естественно, что застройщикам такой ход событий не понравился и фирма "НЕПТУН-БІЛА СФЕРА" подала апелляцию спустя 2 недели. Судья апелляцию удовлетворил, тем самым снял арест со строительной площадки. Затем, 8 февраля 2019 года, следователь полиции вновь просит судью наложить арест на строительный участок, так как есть основания считать, что эта территория может быть доказательством преступления. Судья отклонил ходатайство следователя.

Получается, следственные действия полицейских ограничились лишь ходатайством о наложении ареста на земельный участок, а также изъятием документов. Расследование относительно халатности подрядчика строительства не берутся во внимание. Стройкомпания должна была отвечать за технику безопасности на строительной площадке и проводить инструктаж рабочим, ведь согласно договору она несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда. Кроме этого, подрядчик обязан во время проведения строительных работ обеспечить условия для соблюдения требований техники безопасности. Как писали другие СМИ, рабочего в день трагедии вынудили выйти на объект, несмотря на плохие погодные условия. Соответственно, директор фирмы-подрядчика "ВесТТ" должен был в первую очередь получить подозрение. Соучредителем группы одесских строительных компаний под общим брендом "ВесТТ" является Василий Митриев. Стоит отметить, что в 2018 году налоговая служба Одесской области открыла против фирм Василия Митриева уголовное производство за незаконное обналичивание значительных сумм на поставках бетона. В феврале 2015 года Митриева судили за уклонение от уплаты налогов.

Заказчиком строительства гостиничного комплекса под видом оздоровительного корпуса дельфинотерапии является депутатская семья Кисловских вместе с другими лицами.

По информации из источников, Кисловский вместе с директором фирмы-подрядчика "ВесТТ" Василием Митриевым за саботаж в расследовании данного случая "отблагодарили" областного прокурора Максима Вихора.