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  • Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський
04 лютого 2020, вівторок, 12:59 370
Економіка 2020-02-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський

Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський

Тетяна Зотова
Україна-Туреччина, Реджеп Тайїп Ердоган, Володимир Зеленський, Економічний форум, Торгово-промислова палата України
Україна-Туреччина Фото: Facebook
Україна-Туреччина Фото: Facebook

Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом Угоди про зону вільної торгівлі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Українсько-турецького бізнес-форуму, який відбувся у Торгово-промисловій палаті України. У зустрічі понад 700 бізнесменів також взяв участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Бізнес, який сьогодні зібрався на форумі - це драйвер економічного партнерства наших країн. Україна і Туреччина сьогодні домовилися прискорити роботу над текстом Угоди про вільну торгівлю та активізувати співпрацю в транспортній сфері, енергопостачанні і авіаційної галузі. У нас дійсно дуже амбітна мета - підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до $10 млрд. і ми прямуємо до її здійснення", - сказав президент України Володимир Зеленський.

"для Туреччини Україна - стратегічний партнер. Приватний сектор - це локомотив економіки. Бізнес повинен працювати, а ми подбаємо, щоб усунути бюрократичні перепони на його шляху. Ставимо за мету до 2023 року збільшити наш товарообіг вдвічі. Цьому значно сприятиме підписання Угоди про зону вільної торгівлі", - сказав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Туреччина - ринок у фокусі для українського експорту, наш стратегічний партнер в економіці. Торгово-промислова палата намагається ширше залучити до зовнішньоекономічної діяльності малі і середні підприємства. Ми запрошуємо турецький бізнес взяти участь у цьому процесі, оскільки Туреччина має значний досвід розвитку малого і середнього бізнесу та успішного виходу на ринки ЄС", - сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. Він зазначив, що найбільш перспективними для розвитку співробітництва українського малого та середнього бізнесу з Туреччиною є агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, туризм і логістика.

"Мета наших двох країн - збільшити обсяг двостороннього товарообігу до $10 млрд. у найближчі роки. Ми не тільки сусіди в Чорноморському регіоні, а й стратегічні партнери", - сказав Рушен Четін, голова Турецько-української ділової ради.

За даними ТПП України, станом на кінець 2019 майже 600 турецьких компаній інвестували в Україну понад $3 млрд. 32,8% інвестицій турецький компаній направлені в сектор нерухомості, 17,7% в промисловість, 15,8% у роздрібну торгівлю, 13,8% в сферу адміністративного та допоміжного обслуговування. У Туреччині зареєстровано 622 компанії, співвласниками та/або співзасновниками яких є громадяни України.

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