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04 февраля 2020, вторник, 12:40 30
Пресс-центр 2020-02-04T12:52:02+02:00
Українські Новини
11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

Алина Заика

11 февраля 2020 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Нужны ли украинцам наличные?"

Организатор: "Финансовый клуб".

На круглом столе обсудим следующие вопросы:

  • Риски замены фискального чека чеком из терминала? (Законопроект №2453)
  • Безналичная экономика - миф или реальность? Статистика безналичных расчетов по итогам 2019 года. Всегда Cashless = белая экономика?
  • Обязательства принимать электронные платежные средства - это нарушение прав бизнеса или все же защита прав потребителей?
  • POS-терминал против альтернативных платежных сервисов. Чем должны удивить украинцев международные платежные системы Visa и Mastercard.

К участию в дискуссии приглашены:

  • Данил Гетманцев, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики;
  • Диана Губская, ЕБА (комитет по электронной коммерции);
  • Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове;
  • Ярослав Железняк, народный депутат;
  • Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер Юридической группы EUCON;
  • Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;
  • Олег Цильвик, председатель Союза потребителей Украины;
  • Игорь Ланда, сео "Новус";
  • Инициаторы законопроекта 2453 (Васильченко или Юрчишин);
  • представители Минфина, Нацбанка, МasterCard.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

 
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