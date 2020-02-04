11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Нужны ли украинцам наличные?" Организатор: "Финансовый клуб". На круглом столе обсудим следующие вопросы: Риски замены фискального чека чеком из терминала? (Законопроект №2453) Безналичная экономика - миф или реальность? Статистика безналичных расчетов по итогам 2019 года. Всегда Cashless = белая экономика? Обязательства принимать электронные платежные средства - это нарушение прав бизнеса или все же защита прав потребителей? POS-терминал против альтернативных платежных сервисов. Чем должны удивить украинцев международные платежные системы Visa и Mastercard. К участию в дискуссии приглашены: Данил Гетманцев, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики; Диана Губская, ЕБА (комитет по электронной коммерции); Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове; Ярослав Железняк, народный депутат; Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер Юридической группы EUCON; Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ; Олег Цильвик, председатель Союза потребителей Украины; Игорь Ланда, сео "Новус"; Инициаторы законопроекта 2453 (Васильченко или Юрчишин); представители Минфина, Нацбанка, МasterCard. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж