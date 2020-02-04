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04 февраля 2020, вторник, 11:15 655 Фото
Экономика 2020-02-04T11:15:02+02:00
Українські Новини
В агрохолдинге "Авангард" удивлены подозрениями правоохранителей о том, что две его фабрики якобы не существую

В агрохолдинге "Авангард" удивлены подозрениями правоохранителей о том, что две его фабрики якобы не существуют

Татьяна Зотова
Куриные яйца, Птицефабрика, Сельское хозяйство, Укрлендфарминг, Ukrlandfarming, Олег Бахматюк, Бахматюк, Авис, Чернобаевское
Птицефабрика. яйцо куриное. Фото: Укрлендфарминг
Птицефабрика. яйцо куриное. Фото: Укрлендфарминг

Сотрудники агрохолдинга "Авангард" удивлены подозрениями Генпрокуратуры и НАБУ о том, что две входящие в его состав птицефабрики якобы не существуют, однако надеются на разумное решение такого недоразумения. Речь идет о двух крупнейших в Евразии птицекомплексах по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области.

Как сообщил в комментарии УНИАН директор птицефабрики "Авис" Николай Лактионов, на сегодняшний день фабрика полноценно работает в штатном режиме, ее сотрудниками являются 600 человек, среди которых специалисты с высшим образованием, ветеринары, технологи и инженеры.

"Строительство началось в 2008 году, в 2009 году мы запустили первую промзону, а в 2013 году строительство закончилось и фабрика заработала на полную мощность. Сегодня производственные мощности "Ависа" – это зона выращивания молодняка на 2,63 млн поголовья и 5,2 млн кур-несушек, с проектной мощностью производства 1,6 млрд яиц в год", - сказал он.

Более того, по словам Лактионова, такого производства, буквально "с нуля", нет нигде – компания выращивает свои зерновые и производит корма для своих нужд на собственном комбикормовом заводе. Продукция с обеих фабрик "Авангарда" поступает в локальные сети супермаркетов, а также на экспорт. Компания получила разрешение на поставку яиц в 22 страны, среди которых – ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Саудовская Аравия, Азербайджан, Турция и прочие.

Как сообщила главный ветеринарный врач "Ависа" Наталья Ткачук, ежедневно на фабрике проводится клинический осмотр птиц и график прививок, а сотрудники проходят строгий санитарный контроль.

"Мы не допускаем на предприятие людей, не связанных с производством. Птицефабрика работает в закрытом режиме, все сотрудники работают в спецодежде, заполняют журнал здоровья. Также мы используем современные вакцинные препараты, которые вырабатывают пожизненный иммунитет у кур, чтобы предотвратить вспышки любых заболеваний", - сказала она.

Сотрудники предприятия считают, что работа этих фабрик - вопрос не только пищевой безопасности Украины, но и вопрос поддержания экономики регионов.

"Откровенно говоря, мы были удивлены подозрениями некоторых правоохранительных органов о том, что эти фабрики якобы не существуют, потому что это одни из крупнейших профильных производств не только в Украине, но и в Евразии. Эти предприятия - основа пищевой безопасности страны, которые насыщают внутренний рынок качественным продуктом, а также играют ключевую роль для оживления экономики регионов. Это многомиллионные налоги и хороший работодатель, который платит достойные зарплаты и дает возможность молодежи с профильным образованием оставаться в Украине" - сообщил руководитель отдела связей с общественностью агрохолдинга "Авангард" Евгений Манженко.

Напомним, ранее группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту Украины по поводу того, что НАБУ и Генпрокуратура не видят фабрик в Херсонской и Хмельницкой областях и оказывают давление.

В декабре прошлого года по обращению Национального антикоррупционного бюро Генеральная прокуратура возобновила два дела против компании "Авангард", которые расследовало НАБУ и которые были закрыты более двух лет назад. В частности, у правоохранителей возникли подозрения, что две птицефабрики не были построены.

Холдинг "Авангард" (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Полноценный запуск птицекомплексов "Авис" и "Чернобаевское" состоялся в 2013 году. Фабрики имеют общую мощность по содержанию 11,2 млн голов кур-несушек и мощность по производству 3,5 млрд штук яиц в год.

Доля "Авангарда" в промышленном производстве яиц в Украине равна 30%, сухих яичных продуктов - 70%.

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