Приют животных в США ищет работника для объятий с поросятами

В Южной Каролине (США), приют для животных открыл вакансию "обнимальщика поросят". Об этом передает Mirror.

Отмечается, что приют ищет человека, который будет обнимать свиней, помогая им таким образом социализироваться. В обязанности работника будут входить:

объятия с животными

кормление печеньем

и самое главное: чесание

Такой подход вызван тем, что поросятам это может помочь привыкнуть к людям, а также подготовить их к жизни с новыми хозяевами.

Скриншот: instagram.com/cottonbranch

Кроме сотни свиней, на ферме живут и другие животные. Те желающие, которые хотят помочь жителям фермы, но не могут работать там, могут сделать пожертвование или купить что-то для животных.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае фермер вырастил свинью размером с медведя.

Кроме того, в Китае, в городе Хунань фермер тренировал свиней физическими упражнениями и разработал для них специальную спортивную программу.

Также сообщалось, что впервые в мире ученые вырастили эмбрион химеры, состоящей из клеток человека и свиньи.