Приют животных в США ищет работника для объятий с поросятами

В Южной Каролине (США), приют для животных открыл вакансию "обнимальщика поросят". Об этом передает Mirror. Отмечается, что приют ищет человека, который будет обнимать свиней, помогая им таким образом социализироваться. В обязанности работника будут входить: объятия с животными кормление печеньем и самое главное: чесание Такой подход вызван тем, что поросятам это может помочь привыкнуть к людям, а также подготовить их к жизни с новыми хозяевами. Скриншот: instagram.com\/cottonbranch Кроме сотни свиней, на ферме живут и другие животные. Те желающие, которые хотят помочь жителям фермы, но не могут работать там, могут сделать пожертвование или купить что-то для животных. Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае фермер вырастил свинью размером с медведя. Кроме того, в Китае, в городе Хунань фермер тренировал свиней физическими упражнениями и разработал для них специальную спортивную программу. Также сообщалось, что впервые в мире ученые вырастили эмбрион химеры, состоящей из клеток человека и свиньи.