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03 февраля 2020, понедельник, 18:39 25
Америка 2020-02-03T18:44:32+02:00
Українські Новини
Приют животных в США ищет работника для объятий с поросятами

Приют животных в США ищет работника для объятий с поросятами

Елизавета Кесельман
США, Приют для животных, Свинья, Волонтер для животных, Вакансия
Свинья.Фото: pixabay
Свинья.Фото: pixabay

В Южной Каролине (США), приют для животных открыл вакансию "обнимальщика поросят". Об этом передает Mirror.

Отмечается, что приют ищет человека, который будет обнимать свиней, помогая им таким образом социализироваться. В обязанности работника будут входить:

  • объятия с животными
  • кормление печеньем
  • и самое главное: чесание  

Такой подход вызван тем, что поросятам это может помочь привыкнуть к людям, а также подготовить их к жизни с новыми хозяевами.

Скриншот: instagram.com/cottonbranchСкриншот: instagram.com/cottonbranch

Кроме сотни свиней, на ферме живут и другие животные. Те желающие, которые хотят помочь жителям фермы, но не могут работать там, могут сделать пожертвование или купить что-то для животных.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае фермер вырастил свинью размером с медведя.

Кроме того, в Китае, в городе Хунань фермер тренировал свиней физическими упражнениями и разработал для них специальную спортивную программу.

Также сообщалось, что впервые в мире ученые вырастили эмбрион химеры, состоящей из клеток человека и свиньи.

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