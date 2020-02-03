Правительство Гончарука действительно снизило платежку на газ, даже с учетом того, что их теперь приходит две,

Правительство Гончарука действительно снизило платежку на газ, даже с отдельной оплатой за транспортировку сумма получилась значительно меньше, чем была раньше. Об этом на своей странице в Facebook заявил аналитик и обозреватель внутренней политики Тарас Семенюк.

"Получил две платежки за газ. Посчитал цифры, вроде все нормально, "измены" не обнаружил. Сумма обоих платежек все равно получается меньше, чем была раньше. Несмотря на комменты из серии: формула кривая, то не так, это не то ... скидка в платежке есть. Понятно, что там множество нюансов, но реально снизили. Так что можно констатировать факт: за коммуналку теперь платим меньше. Напомните мне плиз украинскую власть, которая снижала платежку ", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что сейчас украинцы начали получать две платежки: первую - непосредственное за газ, а вторую - за его транспортировку до квартир и домов потребителей. По его словам, люди и раньше платили за транспортировку, но из-за "непрозрачного ценообразования", эта сумма входила в общую сумму платежки.

"Почему сейчас его выделили? Потому что наконец разделили оплату за транспортировку газа от самой стоимости газа, так называемый анбандлинг. Делается это для того, чтобы не создавать условий для олигархической монополии и при необходимости можно было сменить поставщика, тем самым заставляя последнего играть по рыночным правилам и выставлять за свои услуги рыночные цены. И это логично, если мы хотим платить за платежами меньше ", - считает аналитик.

По его мнению, сейчас потребители действительно имеют платежку, привязанную к рыночным ценам. Это означает, добавляет Семенюк, что в случае уменьшения стоимости газа, автоматически уменьшаться и платежка за него.

"Это система, которая работает во всех нормальных странах. И опережая дискуссию: в случае роста стоимости газа на рынке, государство субсидирует необходимую разницу между слоям населения, которые в этом будут действительно нуждаться. По крайней мере, премьер-министр Гончарук подчеркнул этом вчера в интервью на ТРК Украина. Поэтому надеюсь, что никому в нашей стране "собак продавать" не придется ", - подытожил Тарас Семенюк.