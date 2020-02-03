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03 февраля 2020, понедельник, 18:20 52
Политика 2020-02-03T18:32:52+02:00
Українські Новини
Необъективное расследование сотрудниками Генпрокуратуры может привести к заключению невиновных, - адвокаты

Необъективное расследование сотрудниками Генпрокуратуры может привести к заключению невиновных, - адвокаты

Алина Заика
Адвокаты Дмитрий Онученко и Марина Гаврилюк, Дмитрий Онученко, Марина Гаврилюк, Адвокаты

Необъективное расследование со стороны должностных лиц Офиса Генпрокурора может привести к пожизненному заключению невиновных.

Об этом сообщили адвокаты в пресс-центре ИА "Украинские Новости" в рамках пресс-конференции: "Организация показательной казни в интересах фармкомпаний".

Адвокаты Дмитрий Онученко и Марина Гаврилюк, защищающие подозреваемых в фальсификации медпрепаратов Елену Громову и Павла Бондаренка, обращают внимание общественности на перекручивание прокуратурой доказательств в интересах крупных фармкомпаний.

"У нас сложилась ситуация, когда прокуроры Офиса ГП в материалах дела формулируют свои доводы наперекор имеющимся доказательства, чем вводят суд в заблуждение. Как следствие, люди сами должны доказывать свою невиновность, собирать доказательства, искать экспертов, которые прояснят объективную картину происходящего", - сказала Гаврилюк.

Онученко сообщает, что сторона обвинения в материалах дела выдает импортированные препараты за фальсификат с целью продвинуть интересы фармкомпаний. Адвокат считает, что это схема преследования людей, которые ввозят в Украину лекарственные средства и создают конкуренцию фармкомпаниям. Ради этого на судебные заседания приглашаются определенные медиа со специально составленными вопросами, чтобы показательно донести до людей: "Если не будете покупать в аптеках, смотрите, как будет", - сказал адвокат.

Он добавил, что в качестве пострадавших по делу Громовой/Бондаренко проходят не физические лица – пациенты, а юридические лица – крупные фармкомпании.

Цена всех этих действий  - пожизненное заключение людей.

Все подробности дела адвокаты сообщить не могут, ссылаясь на тайну следствия.

Во вторник, 4 февраля 2020 года в 15:45 в Печерском районном суде города Киева будет рассматриваться вопрос взятия под стражу Елены Громовой и Павла Бондаренка. Защитники приглашают всех журналистов с целью обеспечить гласность судебного процесса и избежать дезинформирования общественности

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