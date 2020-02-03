Завод "Океан" арестовали по инициативе организатора ОПГ, – руководитель Ассоциации защиты активов Ситухо

Игорь Игнатов, на основании допроса которого Офис генерального прокурора попросил Печерский районный суд г. Киева арестовать николаевский судостроительный завод "Океан", в 2013 году был приговорен Киево-Святошинским райсудом Киева к 7,5 годам лишения свободы за захват морского торгового порта "Южный" в составе организованной преступной группы (ОПГ) "Капитошки".

Об этом написал председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

"Приговор был оглашен 2 декабря 2013 года. Суд признал Игнатова виновным по 7 статьям Уголовного Кодекса Украины и присудил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Приводим перечень статей Игнатова по приговору в деле ОПГ "Капитошки": ч. 1 ст. 255 (создание, финансирование, координация деятельности преступной организации с целью совершения тяжелого или особо тяжелого преступления), ч. 3 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств – группой лиц или путем насилия, с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), ч. 4 ст. 189 (вымогательство, групповое либо сопровождавшееся тяжкими телесными увечьями), ч. 3 ст. 279 (захват транспортного предприятия с тяжелыми последствиями), ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение увечий средней тяжести), ч. 2 ст. 125 (умышленное нанесение увечий легкой тяжести, повлекшее потерю трудоспособности). Важное замечание: по всем статьям Игнатов был признан виновным", - написал Ситухо, ссылаясь на текст приговора.

Он отметил, что текст приговора и ссылка на него нигде ранее не публиковалась, так как документ был "спрятан" за грамматической ошибкой в украинском написании имени Игнатова.

Ситухо также объяснил, как Игнатову удалось избежать реального срока. Для этого материалы по Игнатову были выделены в отдельное дело, были допущены формальные ошибки, которые дали повод апелляционному суду отменить приговор Игнатову. Дело отправилось на дополнительное расследование, где и "умерло".

Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов напомнил, что Игнатов также причастен к нанесению государству многомиллионных убытков в "сахарном деле" (расследуется НАБУ) и в деле про хищение 40 млн гривен ГП "Укрхимтрансаммиак" (Игнатов – подозреваемый, дело передано в Высший антикоррупционный суд, первое заседание назначено на 11 февраля 2020 года).

Напомним, 14 января 2020 года Офис генерального прокурора отчитался, что арестовал все имущество ПАО НСЗ "Океан". Текст определения суда появился в реестре только через 3 дня. Тогда стало известно, что единственным "основанием" для ареста "Океана" послужили слова одного человека – Игоря Игнатова как представителя кипрской Zonel Operations Limited российского олигарха Юсуфова. По словам Ситухо, драйвером ареста "Океан" внутри ОГП в этот раз мог выступить прокурор Александр Белоус, которого (как и Игнатова) медиа связывают с Оксаной Билозир и который ранее занимал должность заместителя прокурора Николаевской области.

Это уже второй арест "Океана", инициированный представителями "команды Юсуфова".

В 2016 году связанные с Игнатовым лица добились ареста завода "Океан", и получили контроль над заводом на условиях "ответственного хранения" имущества. Через полтора года "ответственного хранения" с территории завода исчезло металла и оборудования балансовой стоимостью 40 млн гривен.