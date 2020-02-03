Духовне управління мусульман вважає "облаву" біля мечеті в Києві недотриманням прав людини

Духовне управління мусульман "Умма" вважає "облаву" біля мечеті в Києві, у п'ятницю, 31 січня, недотриманням прав людини і тиском з боку правоохоронних органів та Міграційної служби на Ісламський культурний центр м. Києва, розташований на вул. Дегтряревській.

Про це вони повідомили, що в понеділок, 3 лютого, в прес-центрі "Українських Новин".

Муфтій ДУМУ "УММА Саїд Ісмагілов підкреслив, що такі масові перевірки нелегальних мігрантів в Україні проводяться вперше і підривають статус демократичної і правової держави.

"Те, що сталося, є недотриманням прав людини і тиском на нашу мечеть і я сподіваюся, що після цього випадку будуть зроблені правильні висновки, і більше ніколи не допустять таких правоохоронних операцій біля культових споруд будь-якої конфесії", - заявив він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що дії правоохоронних органів та Міграційної служби були образливими через те, що перевірка документів відбувалася перед п'ятничною молитвою, а також під час неї.

Він зазначив, що перевіряли саме представників ісламської релігії.

Чубаров сказав, що керівники Національної поліції та Міграційної служби, які давали накази про перевірку, протягом вівторка та середи (4-5 лютого) повинні відвідати Ісламський культурний центр м. Києва з поясненнями причин і мотивів таких дій органів, а також вибачитися перед представниками Ісламу і суспільством в цілому.

"У разі відсутності вибачень протягом двох днів я пропоную віруючим мусульманам в цю п'ятницю, 7 лютого, після молитви, прийти до Міграційної служби з паспортами і заявити, що вони прийшли на перевірку", - додав він.

Релігієзнавець Ігор Козловський зазначив, що держава має забезпечувати умови для представників будь-якої релігії, а не навпаки перешкоджати, як це було під час перевірок.