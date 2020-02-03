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  • Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко
03 февраля 2020, понедельник, 17:12 120
Политика 2020-02-03T18:17:13+02:00
Українські Новини
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко

Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко

Алина Заика
Вадим Ивченко, Анатолий Пешко

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины, член наблюдательного совета "Украинского института политики" Анатолий Пешко заявил, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии - 250 долларов/га.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"В некоторых областях, я просчитывал это, в Винницкой области, в частности, ставка арендной платы в расчете на 1 га уже доходит до 250 долларов, а это цена такая, как в Восточной Германии", - сказал Пешко.

Также он отметил, что в 2019 году расходы на заработные платы, аренду земли, налоги составили около 50% от годового оборота сельхозпредприятий.

В то же время, по его данным, в ЕС около 30% бюджета выделяется на прямые дотации на сельское хозяйство, а аграрии не платят никаких налогов, кроме налога на зарплату и дивидендов.

По мнению Пешко, вопрос о продаже земли не должен подниматься 5-10 лет, поскольку низкий уровень экономики, социально-политическая нестабильная ситуация ощутимо снижает стоимость производимого товара даже для внутреннего рынка.

В свою очередь депутат Верховной Рады от фракция "Батьківщина" Вадим Ивченко заявил, что на текущей неделе депутаты не преступят к рассмотрению законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении.

"На этой неделе не будет рассматриваться закон об обороте земли, поскольку еще работают с правками, только рассмотрено около 1 тыс. правок, а их около 4 тыс. в документе, поэтому нужно еще неделю работать", - сказал он.

Ивченко считает, что при нынешней редакции законопроекта к рынку земли могут быть допущены спекулянты, которые не будут заниматься сельским хозяйством, а будут получать ренту или дивиденды, из-за чего через 5-7 лет мелкий и малый фермер не сможет конкурировать на рынке земли.

Также он считает ошибочным введение земельных аукционов, поскольку, по его мнению, крупные игроки рынка с доступом к более дешевым кредитам будут иметь преимущество перед остальными.

Ивченко отметил, что основными критериями открытия рынка земли должны стать развитие сельских территорий, привлечение молодежи в отрасль сельского хозяйства и оборот земли исключительно среди тех, кто будет непосредственно заниматься сельским хозяйством и жить в селе.

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