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  • Вартість оренди сільгоспземлі у Вінницькій області досягла рівня Східної Німеччини, - Анатолій Пешко
03 лютого 2020, понеділок, 17:12 7
Політика 2020-02-03T19:30:04+02:00
Українські Новини
Вартість оренди сільгоспземлі у Вінницькій області досягла рівня Східної Німеччини, - Анатолій Пешко

Вартість оренди сільгоспземлі у Вінницькій області досягла рівня Східної Німеччини, - Анатолій Пешко

Алина Заика
Вадим Івченко, Анатолій Пешко, Ринок землі

Перший віце-президент Академії економічних наук України, член наглядової ради "Українського інституту політики" Анатолій Пешко заявив, що вартість оренди землі сільськогосподарського призначення у Вінницькій області досягла рівня Східної Німеччині - 250 доларів/га.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"В деяких областях, я прораховував це, у Вінницькій області, зокрема, ставка орендної плати в розрахунку на 1 га вже доходить до 250 доларів, а це ціна така, як у Східній Німеччині", - сказав Пешко.

Також він зазначив, що в 2019 році витрати на заробітну плати, оренду землі, податки становили близько 50% від річного обороту сільськогосподарських підприємств.

У той же час, за його даними, в ЄС близько 30% бюджету виділяється на прямі дотації на сільське господарство, а аграрії не платять ніяких податків, крім податок на зарплату та дивіденди.

На думку Пешко, питання про продаж землі не повиненно підніматися ще 5-10 років, оскільки низький рівень економіки, соціально-нестабільна політична ситуація відчутно знижує вартість виробленого товару навіть для внутрішнього ринку.

У свою чергу депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що на поточному тижні депутати не вийдуть до розгляду законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні.

"На цьому тижні не буде розглядатися закон про обіг землі, оскільки ще працюють з правками, тільки розглянуто близько 1 тис. поправок, а їх близько 4 тис. в документі, тому потрібно ще тиждень працювати", - сказав він.

Івченко вважає, що при нинішній редакції законопроекту до ринку землі можуть бути допущені спекулянти, які не будуть займатися сільським господарством, а будуть отримувати ренту або дивіденди, через що через 5-7 років дрібний та малий фермер не зможе конкурувати на ринку землі.

Також він вважає помилковим запровадження земельних аукціонів, оскільки, на його думку, великі гравці ринку з доступом до більш дешевих кредитів будуть мати перевагу перед іншими.

Івченко зазначив, що основними критеріями відкриття ринку землі повинні стати розвиток сільських територій, залучення молоді в галузь сільського господарства і оборот землі виключно серед тих, хто буде безпосередньо займатися сільським господарством і жити в селі.

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