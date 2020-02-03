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03 февраля 2020, понедельник, 16:54 61
Верховная Рада и партии 2020-02-03T16:54:14+02:00
Українські Новини
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко

Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Отставка Кабмина
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что действующее правительство должно быть отправлено в отставку как можно скорее. Поэтому фракция ОПЗЖ внесла проект соответствующего постановления №2770, дающего возможность отправить Кабинет Министров Украины в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Он отметил, что последние четыре месяца в стране падает промышленное производство. "Цифры катастрофические – минус 5-6% ежемесячно. Соответствующим образом это падение на 1% ВВП. На прошлой неделе я был в Харьковской области. Это промышленный регион, там много предприятий. Там падение промышленного производства за год составило 15% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). А это сокращение рабочих мест, снижение поступлений в бюджет, которые уже провалены по январю. Это экономическая пропасть, в которую ведет страну это бездарное правительство", – сказал оппозиционный политик.

В качестве примера провальной работы Кабмина, Юрий Бойко привел состояние угольной отрасли, которая является базовой для энергетической безопасности страны. "Сегодня отсутствует политика государственной поддержки отрасли, вместо этого есть политика уничтожения. Из 33 государственных шахт запланировали оставить 4 и увеличить закупку угля в Польше, России, США, а наших шахтеров уволить с работы. Сегодня это планомерно воплощается в жизнь: не выплачивается зарплата угольщикам, не выделяются средства на модернизацию шахт", – подчеркнул парламентарий.

"Премьер-министр не понимает глубину проблемы и не знает, что с этим делать. Вместо того, чтобы заниматься реальным сектором экономики, пытается протащить через парламент законопроект "О труде". Это совершенно сознательное превращение работников в рабов. Возможность увольнения за сутки без объяснения причины, закрепление на законодательном уровне 6-дневной рабочей недели – все это дополнительный "стимул" для людей уехать из страны и искать работу за рубежом. Тем более с учетом низких зарплат в Украине", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик акцентировал, что такое правительство нужно отправить в отставку. "Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку. Мы внесли проект постановления №2770, который снимает иммунитет с правительства. Каждый день его пребывания на работе – это шаг к пропасти", – подчеркнул Юрий Бойко.

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