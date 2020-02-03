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Супрун уволила Запорожана с поста ректора Одесского медуниверситета незаконно, – приказ Минздрава

Супрун уволила Запорожана с поста ректора Одесского медуниверситета незаконно, – приказ Минздрава

Татьяна Зотова
Ульяна Супрун, Минздрав Украины, ОНМедУ, Валерий Запорожан
Валерий Запорожан. Фото: news.liga.net
Валерий Запорожан. Фото: news.liga.net

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун незаконно уволила Валерия Запорожана с долности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ).

Об этом сообщил информационно-аналитический портал "Трибуна".

Министерство здравоохранения Украины признало приказ за подписью Супрун от 17 июля 2018 года об увольнении ректора ОНМедУ таковым, что утратил силу. Новым указом министерство уволило Запорожана 27 сентября 2018 года, то есть в связи с истечением срока его контракта, а не из-за нарушений.

Приказ об увольнении Запорожана.Приказ об увольнении Валерия Запорожана

Напомним, конфликт Супрун с администрацией ОНМедУ разгорелся в июле 2018 года после аудиторских проверок деятельности ВУЗа за 2016 и 2017 годы. Несмотря на то, что проверяющие не выявили коррупционных или финансовых нарушений, министр уволила Запорожана с формулировкой - "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей". Тогда же Супрун назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а спустя 2 месяца - Владлену Дубинину.

Окружной административный суд Киева признал оба назначения незаконными и запретил Минздраву назначать руководителя ВУЗа. Согласно закону о высшем образовании, ректоров университетов избирают трудовые коллективы - из числа победителей конкурсного отбора. Однако Ульяна Супрун проигнорировала решение суда. В ответ коллектив ОНМедУ на заседании Ученого совета избрал и.о. ректора Юрия Сухина. Бывший и.о. министра отказалась подписывать документы университета, в том числе годовую смету. В результате на протяжении всего 2019 года тысячи сотрудников и студентов не получали зарплаты и стипендии, университет накопил многотысячные долги за коммунальные услуги, а одно из общежитий отключили от газоснабжения.

Новое руководство Минздрава утвердило смету 4 декабря 2019 года. В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность ОНМедУ разблокирована, задолженность по зарплатам, стипендиям и коммунальным платежам погашена.

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